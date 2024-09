Forlimpopoli, presentata la stagione del teatro Verdi

Dieci spettacoli, che spaziano a tutti i generi, per aprire il teatro “Verdi” a tutti i cittadini e stimolare la riflessione attraverso la risata, il dramma, la musica. È stata presentata la nuova stagione a Forlimpopoli curata dal Teatro delle Forchette con la direzione artistica di Stefano Naldi. La rassegna d’abbonamento offre 10 spettacoli e sarà inaugurata il 24 ottobre con “Novecento”, il grande classico di Alessandro Baricco. Musica dal vivo grazie alla band di Fabrizio Bosso, miscelata alla forza magistrale e onirica del racconto del “pianista sull’oceano. A novembre, il giorno 27, salirà sul palco Debora Caprioglio, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne con “Non fui gentile, fui Gentileschi” in cui la nota attrice vestirà i panni di Artemisia Gentileschi. A trent’anni dalla strage di via D’Amelio, lo spettacolo “La stanza di Agnese” (18 dicembre) è dedicato al giudice Paolo Borsellino. Ad inaugurare l’anno nuovo sarà la produzione Il Teatro delle Forchette che porterà sul palco “Come back to the five and dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean” (8 gennaio) di Ed Graczyk, per la regia di Antonio Sotgia. In occasione delle celebrazioni per le giornate della Memoria, sempre Teatro delle Forchette porta in scena lo spettacolo “I vicini sono scomodi” (24 gennaio con replica straordinaria per le scuole il 25 gennaio) tratto dal romanzo di Roberto Matatia, per la regia di Giuseppe Verrelli. Indaga le relazioni di coppia e le violenze che spesso maturano al loro interno lo spettacolo “Lo stronzo” (7 febbraio), vincitore del premio To-Finge Festival 2018, e semifinalista al Premio In Box blu 2018. “Zitti tutti” (21 febbraio), è il testo teatrale in dialetto romagnolo scritto nel 1993 da Raffaello Baldini, poeta di Santarcangelo che con un linguaggio amaro e al tempo stesso divertente calca tutti gli stereotipi romagnoli. Risate assicurate per gli spettatori di “Chi ce l’ha fatto fare” (21 dicembre). In scena il duo Davide Dal Fiume e Marco Dondarini, immersi in una serie di nuove gag di situazione che, ancora una volta, scombinano ruoli e linguaggi in un’esilarante escalation comica tutta da ridere. Ad aprile, “Buscaglione, a qualcuno piace Fred” (4 aprile), uno spettacolo di Denio Derni accompagnato da Fabrizio Sirotti al pianoforte dedicato ad un mito intramontabile degli anni ’50. Chiuderà la stagione teatrale Maria Pia Timo con il suo nuovo monologo comico “In tutti i sensi” (16 aprile). Anche quest’anno torna la rassegna di teatro per famiglie. Tre gli appuntamenti in programma: si apre sabato 4 gennaio con la favola “Il re e il bruco che mangiava l’erba”. Sabato 1 febbraio andrà in scena “Il primo bambino su marte” e il 5 aprile chiuderà la kermesse “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”. Confermata anche la stagione dialettale, che prenderà il via a luglio, con tre titoli di altrettante compagnie del territorio. In rassegna anche un evento speciale: il primo giorno dell’anno nuovo si terrà “Musica al buio”, proiezione di film muto con l’accompagnamento musicale al pianoforte del maestro Filippo Pantieri. Per la stagione d’abbonamento, l’ingresso al singolo spettacolo costa 20 euro, 15 il ridotto. Costa 180 euro l’abbonamento intero, il ridotto 135. Per informazioni, 0543.171353, 339.7097952 , 347.9458012 o www.teatrodelleforchette.it .