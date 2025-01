Forlimpopoli, palestre scolastiche: dal Governo 690mila euro per la riqualificazione

Dal Governo Meloni sono in arrivo 690 mila euro per il Comune di Forlimpopoli per procedere alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Lo annuncia in una nota Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena.

“Un intervento - aggiunge Buonguerrieri - che si inserisce nell’ambito dell’investimento per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e di cui anche il nostro territorio ne può beneficiare. Ringraziamo il Governo Meloni per questi stanziamenti che consentono di migliorare i servizi scolastici, rendendoli sempre più inclusivi e di qualità: l’Esecutivo è attento all’istruzione e anche alla valorizzazione dello sport a scuola, ma è sensibile anche alle richieste degli enti locali. Lo stanziamento, infatti, prevede anche una quota di risorse aggiuntive del 15% rispetto a quelle inizialmente richieste, proprio per far fronte all’incremento dei prezzi nel comparto delle costruzioni”.