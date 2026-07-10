Forlimpopoli, nuovo semaforo pedonale vicino all’Alberghiero

È entrato in funzione da alcuni giorni il nuovo sistema di regolamentazione dell’attraversamento pedonale in via Emilia per Cesena, situato nei pressi dell’incrocio con via per Bertinoro, a ridosso dell’Istituto alberghiero “Pellegrino Artusi” e della fermata dell’autobus. L’intervento dell’Amministrazione comunale ha previsto l’integrazione dell’impianto semaforico già esistente con nuove paline semaforiche dedicate esclusivamente ai pedoni, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza per i cittadini e rendere più fluida la circolazione dei veicoli.

La decisione di intervenire scaturisce dalla necessità di mettere in sicurezza un punto particolarmente critico della viabilità cittadina. La vicinanza della struttura scolastica comporta infatti un notevole afflusso di studenti e personale, concentrato prevalentemente negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni. In questi momenti della giornata, lo spostamento a piedi di numerose persone insiste su un’arteria stradale già caratterizzata da intensi flussi di traffico.

La via Emilia per Cesena costituisce una direttrice di collegamento strategica per il territorio, percorsa ogni giorno da residenti, pendolari e lavoratori. Proprio per la natura di questo asse viario, l’Amministrazione ha considerato prioritario il potenziamento della segnaletica luminosa, fornendo una risposta concreta alla tutela delle fasce più vulnerabili della strada all’interno di un contesto urbano ad alta densità di transito.