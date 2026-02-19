Forlimpopoli, nuova rotatoria in dirittura d’arrivo: lavori conclusi entro maggio

Sono entrati nella fase finale i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla strada a scorrimento veloce che collega la tangenziale di Forlimpopoli alla Secante di Cesena, nel punto in cui si innesta sulla Via Emilia all’altezza di via San Leonardo.

Il cantiere, condotto senza mai interrompere la circolazione grazie a una realizzazione progressiva per tratti, sta completando in questi giorni la parte centrale della rotatoria, dopo che le due “mezze rotonde” laterali erano già state ultimata. Potranno verificarsi lievi rallentamenti in caso di traffico intenso, ma la percorribilità è sempre garantita.

«Questo intervento rafforza la sicurezza di un nodo viario fondamentale e migliora la funzionalità dei collegamenti, con un impatto positivo per cittadini e imprese», ha dichiarato la sindaca Milena Garavini. Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori pubblici Aride Poletti, che ha sottolineato come l’infrastruttura si inserisca «in una visione più ampia di sviluppo e razionalizzazione della rete viaria».

Secondo il cronoprogramma, la variante stradale sarà completata entro la prima metà di marzo. A seguire si procederà con l’illuminazione pubblica, la pista ciclabile in sottopasso e la segnaletica, per un completamento complessivo previsto entro fine maggio. L’opera è stata realizzata in sinergia con il Comune di Forlì, con il supporto tecnico di FMI, ed eseguita dalla ditta Boscafin.