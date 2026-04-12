Forlimpopoli. Nuova copertura per la tribuna dello stadio

Forlimpopoli
  • 12 aprile 2026
Forlimpopoli. Nuova copertura per la tribuna dello stadio
Forlimpopoli. Nuova copertura per la tribuna dello stadio
Forlimpopoli. Nuova copertura per la tribuna dello stadio
Forlimpopoli. Nuova copertura per la tribuna dello stadio

Lo stadio comunale “G. Filippi” di Forlimpopoli si rinnova. Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova copertura metallica della tribuna dell’impianto di via Matteotti: una struttura lunga circa quaranta metri, realizzata con un investimento complessivo di 145 mila euro, finanziati interamente con risorse comunali - 120 mila euro da avanzo di bilancio e 25 mila euro dalle entrate per standard urbanistici.

L’opera è stata inaugurata oggi, al termine delle gare mattutine del torneo Segavecchia, manifestazione dedicata al settore giovanile e organizzata dall’ASD Calcio Forlimpopoli 1928. L’intervento punta a migliorare comfort e protezione per il pubblico durante gli eventi sportivi, rispondendo a una delle principali criticità dell’impianto.

Soddisfazione è stata espressa dall’intera amministrazione comunale. “Rendiamo lo stadio più accogliente e funzionale per cittadini, tifosi e associazioni sportive”, ha dichiarato la sindaca Milena Garavini. Il vicesindaco e assessore allo Sport Enrico Monti ha sottolineato come l’opera valorizzi lo sport e gli spazi comuni della città, mentre l’assessore ai Lavori pubblici Aride Poletti ha ricordato l’impegno continuativo dell’amministrazione nella manutenzione e riqualificazione degli impianti pubblici.

L’intervento allo stadio segue di poche settimane i lavori sul campo di via del Tulipano e si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione delle infrastrutture sportive cittadine.

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