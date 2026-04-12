Forlimpopoli. Nuova copertura per la tribuna dello stadio

Lo stadio comunale “G. Filippi” di Forlimpopoli si rinnova. Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova copertura metallica della tribuna dell’impianto di via Matteotti: una struttura lunga circa quaranta metri, realizzata con un investimento complessivo di 145 mila euro, finanziati interamente con risorse comunali - 120 mila euro da avanzo di bilancio e 25 mila euro dalle entrate per standard urbanistici.

L’opera è stata inaugurata oggi, al termine delle gare mattutine del torneo Segavecchia, manifestazione dedicata al settore giovanile e organizzata dall’ASD Calcio Forlimpopoli 1928. L’intervento punta a migliorare comfort e protezione per il pubblico durante gli eventi sportivi, rispondendo a una delle principali criticità dell’impianto.

Soddisfazione è stata espressa dall’intera amministrazione comunale. “Rendiamo lo stadio più accogliente e funzionale per cittadini, tifosi e associazioni sportive”, ha dichiarato la sindaca Milena Garavini. Il vicesindaco e assessore allo Sport Enrico Monti ha sottolineato come l’opera valorizzi lo sport e gli spazi comuni della città, mentre l’assessore ai Lavori pubblici Aride Poletti ha ricordato l’impegno continuativo dell’amministrazione nella manutenzione e riqualificazione degli impianti pubblici.

L’intervento allo stadio segue di poche settimane i lavori sul campo di via del Tulipano e si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione delle infrastrutture sportive cittadine.