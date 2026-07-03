Forlimpopoli. Nasce la Ped Treck, cinque comuni uniti dal turismo lento

Forlimpopoli
La presentazione del progetto Ped Treck durante l’Artusiana
La presentazione del progetto Ped Treck durante l’Artusiana

Nasce la Ped Trek (la Pedemontana dei Borghi e delle Rocche di Romagna), l’ambizioso circuito ciclo-pedonale di 60 chilometri che collegherà Castrocaro Terme e Terra del Sole a Bertinoro, passando per le località di Fiumana, Meldola e Forlimpopoli.

Il progetto, che ha come Comune capofila Bertinoro, è stato presentato ufficialmente in occasione della Festa Artusiana e segna l’evoluzione di un percorso di sinergia territoriale iniziato già nel biennio 2021-2022 con la nascita del brand Borghi e Rocche di Romagna. Il circuito, che sarà pienamente attivo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, può contare su un finanziamento regionale di 60mila euro. La forza della Ped Trek sta nella sua funzione di vero e proprio corridoio verde e porta d’accesso tra la via Emilia e le vallate dell’Appennino. Il percorso valorizzerà le specificità storiche dei cinque comuni coinvolti all’interno di scenari naturalistici d’eccezione, come il Parco di Scardavilla, i Meandri del Fiume Ronco e lo Spungone, e farà tappa nei templi del gusto locale, da Casa Artusi alla Ca’ de Bé, coinvolgendo cantine, agriturismi e storiche eccellenze artigianali come Babbi e il Caseificio Mambelli. L’obiettivo, quindi, è creare una rete resiliente che sostenga le attività turistico-commerciali fuori dai centri urbani, scommettendo su un’accoglienza diffusa e radicata nelle comunità locali. «La Ped Trek – afferma l’assessora di Bertinoro, Sara Londrillo – è un progetto di valorizzazione territoriale che invita a scoprire la fascia di terra tra pianura e collina, allo sbocco delle vallate forlivesi».

Mentre la macchina organizzativa avanza, il percorso prevede ancora due incontri pubblici di confronto, che si terranno prossimamente a Bertinoro e a Forlimpopoli. Nel frattempo, un team di tecnici professionisti è già al lavoro per sviluppare un’applicazione mobile dedicata. La guida digitale (oltre a cartine e cartellonistica) non servirà solo a svelare la storia dei luoghi ai turisti, ma garantirà la massima accessibilità: la Ped Trek è pensata per tutti, dagli sportivi della domenica alle persone con disabilità, ideale anche per brevi escursioni e da fare a tappe. «E’ il tassello mancante – dice l’assessore di Forlimpopoli, Enrico Monti –, un vero e proprio progetto turistico che mette insieme ben 5 Comuni che ci consentirà anche di inserirci negli altri circuiti di Pedemontana e ci intersecheremo anche con cammini come la Via Romea Germanica e il cammino di Sant’Antonio».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui