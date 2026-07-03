Forlimpopoli. Nasce la Ped Treck, cinque comuni uniti dal turismo lento

Nasce la Ped Trek (la Pedemontana dei Borghi e delle Rocche di Romagna), l’ambizioso circuito ciclo-pedonale di 60 chilometri che collegherà Castrocaro Terme e Terra del Sole a Bertinoro, passando per le località di Fiumana, Meldola e Forlimpopoli.

Il progetto, che ha come Comune capofila Bertinoro, è stato presentato ufficialmente in occasione della Festa Artusiana e segna l’evoluzione di un percorso di sinergia territoriale iniziato già nel biennio 2021-2022 con la nascita del brand Borghi e Rocche di Romagna. Il circuito, che sarà pienamente attivo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, può contare su un finanziamento regionale di 60mila euro. La forza della Ped Trek sta nella sua funzione di vero e proprio corridoio verde e porta d’accesso tra la via Emilia e le vallate dell’Appennino. Il percorso valorizzerà le specificità storiche dei cinque comuni coinvolti all’interno di scenari naturalistici d’eccezione, come il Parco di Scardavilla, i Meandri del Fiume Ronco e lo Spungone, e farà tappa nei templi del gusto locale, da Casa Artusi alla Ca’ de Bé, coinvolgendo cantine, agriturismi e storiche eccellenze artigianali come Babbi e il Caseificio Mambelli. L’obiettivo, quindi, è creare una rete resiliente che sostenga le attività turistico-commerciali fuori dai centri urbani, scommettendo su un’accoglienza diffusa e radicata nelle comunità locali. «La Ped Trek – afferma l’assessora di Bertinoro, Sara Londrillo – è un progetto di valorizzazione territoriale che invita a scoprire la fascia di terra tra pianura e collina, allo sbocco delle vallate forlivesi».

Mentre la macchina organizzativa avanza, il percorso prevede ancora due incontri pubblici di confronto, che si terranno prossimamente a Bertinoro e a Forlimpopoli. Nel frattempo, un team di tecnici professionisti è già al lavoro per sviluppare un’applicazione mobile dedicata. La guida digitale (oltre a cartine e cartellonistica) non servirà solo a svelare la storia dei luoghi ai turisti, ma garantirà la massima accessibilità: la Ped Trek è pensata per tutti, dagli sportivi della domenica alle persone con disabilità, ideale anche per brevi escursioni e da fare a tappe. «E’ il tassello mancante – dice l’assessore di Forlimpopoli, Enrico Monti –, un vero e proprio progetto turistico che mette insieme ben 5 Comuni che ci consentirà anche di inserirci negli altri circuiti di Pedemontana e ci intersecheremo anche con cammini come la Via Romea Germanica e il cammino di Sant’Antonio».