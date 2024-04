Forlimpopoli, Montalti candidato sindaco

Dall’esperienza di Officina Politica, nasce la lista “La nostra città” che sostiene il candidato sindaco Raffaele Montalti. Si delinea il quadro in vista delle amministrative anche nella cittadina artusiana. Sarà, quindi, una sfida a due: da un lato l’attuale sindaca Milena Garavini che, dopo un iter travagliato all’interno del Pd forlimpopolese, gode del sostegno delle forze di centrosinistra, dall’altro il civico Raffaele Montalti. Il candidato, classe 1965, è responsabile del settore Edilizia privata, territorio e ambiente del Comune di Forlimpopoli ma è già in aspettativa in vista delle elezioni. Montalti, inoltre, è un volto noto nello sport in quanto è presidente dello Juventus Club e politicamente è sceso in campo 5 anni fa tra le file della lista civica “Forlì Cambia” a sostegno dell’attuale primo cittadino Gian Luca Zattini.

