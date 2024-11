Forlimpopoli, lo chef Parini al Brn Village

Antidivo, lavoratore, innamorato senza compromessi della sua passione per la cucina e della sua personale ricerca della sorgente primitiva del gusto. Pier Giorgio Parini è uno fra gli Chéf più prestigiosi della nostra terra e oltre, tanto che nel suo palmares vanta - fra gli altri - l’endorsement di un certo Wall Street Journal, che nel 2010 lo ha incoronato come “uno fra i 10 Chéf più promettenti d’Europa”. Una stella nel firmamento della ristorazione, ottenuta anche sul campo quando la prestigiosa Guida Michelin assegnò il suo ambitissimo riconoscimento all’ormai mitico ristorante Povero Diavolo di Torriana, in cui Pier Giorgio Parini stava mettendo in atto la sua idea di cucina.

Un’idea che negli anni è andata perfezionandosi e che Pier Giorgio Parini tornerà a mettere in tavola Giovedì 21 Novembre alle ore 20.30 presso il Brn Bike Café & Restaurant, locale sorto all’interno del Brn Village, nato con l’intenzione di proporre dalla colazione, al pranzo e alla cena un’alternativa sana, genuina e gustosa realizzata con ingredienti biologici e a Km0.

Una collaborazione quella fra Parini e Brn Bike Cafe & Restaurant iniziata da oltre un anno e che troverà in questa cena un piacevole momenti di condivisione e festa con un’esperienza culinaria dedicata ai palati più curiosi.

Per maggiori info e prenotazioni contattare il numero 333.4428222