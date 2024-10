Forlimpopoli, la truffatrice scappa con i soldi soffiati a un’anziana, ma i Carabinieri la arrestano alla stazione

Venerdì pomeriggio i Carabinieri di Forlimpopoli, unitamente ai colleghi del Nord della Compagnia di Meldola, hanno arrestato una 33enne, pregiudicata, proveniente dalla Campania, poiché ritenuta presunta responsabile del reato di “truffa aggravata in concorso”, in danno di un’anziana.

La donna, vittima della truffa telefonica, è stata contatta telefonicamente da un uomo che, qualificatosi come avvocato, la informava che suo figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale con una donna in stato di gravidanza e che, per evitare l’arresto ovvero seri problemi giudiziari, avrebbe dovuto consegnare, ad una “incaricata dell’avvocato”, la somma di 15.000 euro.

Subito dopo la telefonata si presentava presso l’abitazione dell’anziana vittima una donna che pretendeva la consegna della somma richiesta. Nella circostanza la vittima, che non disponeva dell’intero importo richiesto, ne ha consegnato una parte in contante. L’interlocutrice, riferendo che la somma era insufficiente, convinceva l’anziana a consegnare eventuali oggetti di valore. Nel frattempo (però) avveniva l’inaspettato rientro in casa del marito della vittima, e l’autrice, intuito che l’uomo avesse capito che c’era qualcosa di strano, approfittava di un attimo di distrazione della coppia e si dava alla fuga con il contante già consegnato mentre il marito della vittima, allertava prontamente i carabinieri della locale Stazione fornendo dettagliata descrizione dell’autrice, fuggita a piedi.

Le immediate ricerche svolte dai Carabinieri permettevano di rintracciare e fermare, nei pressi della Stazione Ferroviaria, la donna che, peraltro, veniva trovata in possesso dell’intera somma ricevuta dalla vittima.

L’autrice, già gravata da precedenti per medesime condotte, a conclusione degli accertamenti, veniva dichiarata in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, trasferita presso la Casa Circondariale del capoluogo mercuriale, in attesa dell’udienza di convalida richiesta.