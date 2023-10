Forlimpopoli, la nuova palestra dell’istituto “Artusi”

Con l’approvazione della variazione di bilancio votata dalla Provincia, è arrivato l’ok all’investimento di 868mila euro di compartecipazione ai lavori di demolizione e ricostruzione della palestra dell’Istituto superiore “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, quota che in prima battuta si era immaginato di coprire con mutuo. «L’intervento sulla palestra dell’Artusi – dichiara Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli e consigliera provinciale con delega alla programmazione scolastica – ci sta molto a cuore, perché dal 2018 gli spazi non possono essere utilizzati dagli 800 studenti che frequentano l’istituto che per svolgere educazione fisica si recano al palazzetto dello sport di Forlimpopoli. Per questo come Comune abbiamo deciso di compartecipare alla spesa con 150mila euro di fondi comunali. L’occasione dei fondi Pnrr era troppo importante per non essere colta e per fortuna siamo riusciti a concludere le procedure di affidamento in tempo».

Le variazioni, approvate con voto unanime di tutti i consiglieri provinciali, comprendono l’accertamento a bilancio in entrata di 4.286.000 euro che la struttura commissariale ha riconosciuto alla Provincia per i primi interventi realizzati in somma urgenza sulle strade provinciali. «Con questa manovra di bilancio abbiamo recepito l’ordinanza della Struttura Commissariale che ci riconosce i lavori eseguiti in somma urgenza sulle strade e per i quali abbiamo già chiesto formale rimborso commenta il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca – e rimpinguato i capitoli delle manutenzioni sulle strade e sugli edifici scolastici. Cerchiamo di essere tempestivi ad “adattare” il bilancio alle esigenze che sopraggiungono, nello specifico i fondi per la gestione dei lavori legati all’alluvione. Recuperate le risorse anticipate per i primi interventi sulle strade investite dalle frane possiamo assicurare la copertura finanziaria dell’ultimo investimento Pnrr messo a terra sulle scuole. I lavori di demolizione e ricostruzione della palestra dell’Istituto “Artusi” di Forlimpopoli, per un investimento complessivo di 2.050.000 euro, sono stati aggiudicati nei giorni scorsi al Ceir, società consortile cooperativa di Ravenna e partiranno entro il 30 novembre e termineranno a gennaio 2025».