Forlimpopoli, la maglia dell’Inter indossata nell’ultimo viaggio di “Zio Ben”: il funerale alla chiesa di San Pietro

Il popolo della notte ha dato l’ultimo saluto a Marco Benini, Zio Ben per i tanti amici e colleghi che hanno gremito questa mattina la chiesa di San Pietro a Forlimpopoli . Il 50enne, noto pr e molto attivo in varie discoteche della Riviera e non solo, è tragicamente venuto a mancare in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Meldola nel primo pomeriggio di martedì. In occasione del funerale gli amici hanno voluto ricordare “Zio Ben” anche per la sua passione per i nerazzurri esponendo in chiesa la maglia numero 10 dell’Inter regalata dagli amici. Un’altra divisa nerazzurra, regalata dal padre, è stata indossata dal 50enne per il suo ultimo viaggio.