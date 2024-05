Forlimpopoli, la lista di Montalti

Debutta ufficialmente la lista civica “La nostra città” , nata dall’esperienza di Officina Politica, che sostiene la candidatura di Raffaele Montalti. «Siamo veramente una squadra – esordisce Raffaele Montalti –, dove i 16 candidati sono gli attori principali. Si respira un’atmosfera positiva, ma soprattutto alla presentazione c’è stata tanta partecipazione. Non potrei essere meglio supportato, si tratta di persone con competenze che hanno voglia di amministrare per il bene di Forlimpopoli con trasparenza e coerenza».

La lista civica “La nostra città” è composta da: Enrico Zambianchi (56 anni comico e formatore); Mirna Tampieri (70 anni insegnante); Matteo Troiano (34 anni impiegato); Maria Carmen Rossi (70 anni assistente sociale); Francesco Marchesano (34 anni coordinatore residenze per anziani); Roberto Rossi (57 anni designer); Angela Righini (57 anni insegnante); Stefano Raggi (65 anni insegnante ed ex assessore all’ambiente nella giunta di centrosinistra guidata da Paolo Zoffoli ); Elisa Dominici (40 anni architetto); Gianluca Zanoni (57 anni agente di commercio, ex capogruppo in consiglio comunale in quota Lega); Lucia Valentini (26 anni studentessa); Claudio Campri (65 anni funzionario pubblico); Marco Camporesi (41 anni insegnante); Raffaella Berardi (54 anni programmatrice); Santina Vallicelli (71 anni insegnante) e Maria Paola Zanoli (78 anni impiegata amministrativa).