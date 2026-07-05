Forlimpopoli, la Festa Artusiana verso il finale: sempre più forte il gemellaggio con Villeneuve-Loubet

Sta per calare il sipario sulla trentesima edizione della Festa Artusiana, ma intanto si consolida il gemellaggio con la cittadina francese di Villeneuve-Loubet. Il cuore pulsante della manifestazione si è confermato il Premio Marietta 2026. A trionfare è stata Maria Teresa Forzoni con il piatto “Il gambero non va in vacanza”, un’originale pasta corta fatta in casa (tipo ombrichelli) condita con ceci, gamberi, zucchine e menta, che ha conquistato la giuria guidata da Verdiana Gordini per l’equilibrio dei sapori territoriali. La serata ha visto anche la consegna del prestigioso Premio Marietta ad honorem ad Angela Frenda, responsabile editoriale di Cook (Corriere della Sera), premiata per la sua straordinaria capacità di narrare il cibo attraverso la cultura, la bellezza e il ruolo delle donne nella gastronomia. La rassegna è stata anche l’occasione per rinnovare ufficialmente il gemellaggio storico tra Forlimpopoli e la città francese di Villeneuve-Loubet, nel segno della comune eredità dei padri della cucina Pellegrino Artusi e Georges Auguste Escoffier. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione della sindaca Milena Garavini e Valérie Premoli (vicesindaca francese) insieme a una folta delegazione della città amica di Traun (Austria), è stato ribadito il valore del cibo come «linguaggio universale di dialogo e strumento di pace».