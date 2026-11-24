Da Cracovia a Malta, fino a Barcellona, Casa Artusi promuove il patrimonio gastronomico italiano tra masterclass, showcooking e incontri culturali. Il viaggio prosegue nei Paesi Bassi con il presidente Andrea Segrè.

Una sfoglia tirata a mano, il profumo di un piatto preparato secondo una ricetta antica, il racconto di una tradizione che attraversa le generazioni. La cucina italiana si fa ambasciatrice di cultura e identità, e da Forlimpopoli arriva fino alle tavole europee. Casa Artusi è stata protagonista di tre missioni internazionali tra Polonia, Malta e Spagna, nell’ambito dell’11ª Settimana della cucina italiana nel mondo, portando all’estero l’eredità di Pellegrino Artusi.

Il filo conduttore è il tema scelto per l’edizione 2026, “Cucina italiana patrimonio Unesco: territori e filiere d’eccellenza”. Un percorso che mette al centro non soltanto le ricette, ma anche la biodiversità, la qualità delle materie prime, la sostenibilità e i saperi custoditi nei territori.

A Cracovia, il 16 novembre, la tradizione artusiana ha preso forma in una cena dedicata alla cucina italiana allo Sheraton Hotel. Il giorno successivo, all’Università di Agraria, gli studenti di Gastronomia e Ristorazione hanno partecipato a una masterclass con laboratori pratici, cimentandosi nella preparazione di ricette tratte dal manuale di Artusi. A Malta, invece, protagonista è stato l’aperitivo italiano, raccontato attraverso prodotti di qualità, preparazioni della tradizione e specialità certificate Dop e Igp La masterclass all’Institute of Tourism Studies ha coinvolto il mondo della formazione alberghiera, mentre una dimostrazione culinaria alla televisione pubblica Pbs ha portato la cultura del cibo italiano anche davanti al pubblico televisivo. Il programma si è concluso con uno showcooking e un evento di gala all’Hotel Corinthia.

A Barcellona, il 19 novembre, il viaggio è proseguito nel segno della pasta fresca. Alla scuola di cucina La Patente, tortelli e tagliatelle sono diventati protagonisti di un laboratorio guidato dallo chef Richard de la Cruz insieme a due rappresentanti dell’associazione delle Mariette, custodi dell’arte della sfoglia fatta a mano. Il programma internazionale non si ferma qui. Domani e giovedì Andrea Segrè, presidente di Casa Artusi, sarà nei Paesi Bassi per due appuntamenti istituzionali, ad Amsterdam e all’Aia, su invito dell’ambasciatore italiano Augusto Massari.