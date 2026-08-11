Forlimpopoli, l’ultimo straziante saluto a Luca Piolanti

L’addio a Luca Piolanti ha stretto in un unico, immenso abbraccio tutta la comunità di Forlimpopoli. La chiesa di San Pietro e la vicina via Costa non sono riuscite a contenere le centinaia di persone accorse per dare l’ultimo saluto al ventottenne scomparso tragicamente venerdì sera in un incidente stradale. Un dolore sordo e composto ha accompagnato la bara chiara, coperta di fiori e spinta a spalla dagli amici più cari, che sul legno hanno voluto lasciare firme e dediche per il loro compagno di vita.

Durante la cerimonia, il ricordo di Luca si è intrecciato alle lacrime della mamma Giulia, del papà Alessandro, dei fratelli Riccardo, Ilaria, Caterina e Camilla. Proprio Riccardo ha commosso la platea rievocando la vivacità del fratello da bambino e la sua presenza costante nella vita di tutti i giorni. Un altruismo confermato dalle parole toccanti degli compagni Scout, che ne hanno sottolineato la bontà e la disponibilità ad addossarsi il peso degli altri nei momenti di fatica, e dal datore di lavoro, che ne ha ricordato l’intelligenza, la modestia e il desiderio sincero di migliorarsi sempre. Una testimonianza d’affetto corale per un giovane generoso che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di quanti lo hanno amato.