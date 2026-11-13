Forlimpopoli, incidente: l’autocarro finisce nel fosso, grave il camionista incastrato tra le lamiere

Incidente stradale prima dell’alba lungo la via Emilia a Forlimpopoli: un autocarro si è ribaltato in un fosso, con il conducente rimasto incastrato. Poco prima delle 6 di questa mattina, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, supportate dall’autogru proveniente dalla sede centrale, sono intervenute nel comune di Forlimpopoli, lungo la via Emilia. Un autocarro che procedeva in direzione Cesena è uscito dalla sede stradale rovesciandosi su un fianco all’interno di un fosso adiacente alla carreggiata. A seguito dell’impatto, il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo del mezzo pesante.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato per diverse ore al fine di liberare l’uomo dalle lamiere, estrarlo dal veicolo in sicurezza e affidarlo alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. L’uomo è stato trasportato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul luogo dell’evento anche i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.