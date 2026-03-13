Forlimpopoli, incidente: finisce con l’auto nel fosso e si ribalta, una donna all’ospedale

Si ribalta con l’auto nel fosso. Alle 9.50 di questa mattina, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Via Nuove Fondine, nel comune di Forlimpopoli, per un incidente stradale che ha visto un’autovettura ribaltata su un lato all’interno del fosso che costeggia la carreggiata. Il personale operativo ha provveduto, in collaborazione con i sanitari del 118, alla liberazione della donna rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo. Una volta estratta e stabilizzata, la donna è stata affidata alle cure mediche per il trasporto in ospedale, per fortuna le sue condizioni non sono gravi. I Vigili del Fuoco hanno successivamente completato la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica.