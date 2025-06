Forlimpopoli, incendio nella notte al capannone agricolo

Incendio nella notte a Forlimpopoli. Alle ore 23.30 di ieri, venerdì 14 giugno, due squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì con in supporto una autobotte del Distaccamento di Cesena, sono intervenute a Forlimpopoli in via Melatello per un incendio sviluppatosi in un capannone agricolo. Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi agricoli e macchinari stivati all’interno. Le squadre hanno operato per arginare le fiamme ed evitarne la propagazione. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta.