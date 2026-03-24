Forlimpopoli, incendio nel terrazzo, Vigili del Fuoco in azione

Alle ore 9 di questa mattina, due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in Via Diaz, a Forlimpopoli, a causa di un incendio sviluppatosi su un terrazzo al primo piano di un edificio. Il personale operativo ha prontamente circoscritto il rogo all’area esterna, impedendo alle fiamme di propagarsi all’interno dell’appartamento e limitando i danni strutturali. Non si registrano feriti né persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a scopo precauzionale e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell’evento. Al termine dello spegnimento, le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla verifica dei locali interessati dal fumo.