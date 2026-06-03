Forlimpopoli, incendio al condominio: i Vigili del Fuoco mettono in salvo una donna e due cani

Nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 3 giugno, verso le 5.30, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute a Forlì, in via del Tulipano, a causa di un incendio che ha interessato i quadri elettrici all’interno di un edificio condominiale. Il personale operativo ha avviato le procedure per il contenimento e lo spegnimento delle fiamme, che avevano generato una densa coltre di fumo all’interno dello stabile. A causa dell’impossibilità di utilizzare le vie di esodo ordinarie, i Vigili del Fuoco hanno impiegato un’autoscala per raggiungere il secondo piano dell’edificio, dove una donna e due cani erano rimasti bloccati all’interno di un appartamento. Gli operatori hanno provveduto all’evacuazione in sicurezza e al successivo salvataggio della donna e dei due animali. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di propria competenza.