Forlimpopoli in lutto per la morte di Tony Golfarelli, simbolo della lotta alla sclerosi multipla

Forlimpopoli in lutto per la morte di un personaggio notissimo in paese, nonché presidente dell’Aism provinciale. Da diversi anni era ammalato di sclerosi multipla combattendo fino all’ultimo. Si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì Tony Golfarelli, 57 anni, classe 1967, personalità molto conosciuta ed ex consigliere comunale. “E’ una giornata molto triste per la comunità - afferma la sindaca Milena Garavini - perdiamo un amico oltre che un simbolo per le persone di Forlimpopoli”. Per tutti in paese era Tony e basta e la sua scomparsa lascia un vuoto in tutta la comunità.