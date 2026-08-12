Forlimpopoli, il ricordo di Stefano sostiene la scienza: raccolti oltre 3.600 euro

Forlimpopoli, il ricordo di Stefano Arcangeloni diventa una speranza concreta per la ricerca. Lo scorso 11 luglio piazza Garibaldi si è riempita di persone, musica e sorrisi per la prima edizione di FeSTEval, la serata promossa dalla famiglia e dagli amici del giovane forlimpopolese, scomparso un anno fa a causa di un tumore raro, insieme al Comune e alla Protezione Civile locale. Un momento di festa e condivisione che ha permesso di raccogliere 3.687,15 euro, interamente devoluti all’Irst “Dino Amadori” Irccs.

La somma è stata consegnata ufficialmente lunedì ai vertici dell’istituto e alla presenza dei ricercatori. I fondi andranno a sostenere direttamente un progetto di studio guidato dalla dottoressa Chiara Liverani sui carcinomi neuroendocrini gastro-entero-pancreatici, neoplasie rare e particolarmente aggressive. La ricerca punta a sfruttare l’elevata presenza di una specifica proteina individuata nei tessuti malati per sviluppare nuove diagnosi precoci e terapie mirate. I rappresentanti dell’Irst hanno espresso profonda gratitudine per un gesto che trasforma l’affetto per Stefano in un aiuto prezioso per la scienza.