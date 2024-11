Forlimpopoli, il ministro Giorgetti in visita al Brn Village

Lo scorso sabato mattina una delegazione del Ministero dell’Economia e Finanza guidata dal Ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto visita alla sede di BRN e al BRN Village.

BRN ha potuto portare all’attenzione del ministro la sua realtà legata al mondo del ciclismo e della mobilità sostenibile, i progetti legati al mondo dello sport e della salute, accogliendo con estrema felicità l’attenzione dimostrata dal numero uno del MEF.

In questa occasione si è tenuto anche un incontro a porte chiuse con una trentina di importanti imprenditori della provincia di Forlì-Cesena, accompagnati dall’Onorevole Jacopo Morrone. La notizia della visita del ministro presso BRN e il BRN Village è stata riportata sui profili social ufficiali del MEF: “In uno scenario economico globale non semplice, l’Italia ha decisamente una maggiore credibilità all’estero per l’azione di responsabilità e risanamento che questo governo sta portando avanti con serietà e determinazione.”

“Siamo onorati della visita del Ministro Giancarlo Giorgetti – commentano i fratelli Marco e Gianluca Bernardi, titolari della BRN - che ringraziamo sentitamente per l’attenzione concessa alla nostra realtà imprenditoriale e quella di tutti gli imprenditori che abbiamo avuto il piacere di ospitare”.