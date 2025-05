Forlimpopoli, gara nazionale tra istituti Alberghieri

La scuola superiore “Pellegrino Artusi” è pronta ad ospitare la gara nazionale degli istituti alberghieri, in programma dal 6 fino al 9 maggio. Un’occasione resa possibile proprio grazie alla vittoria ottenuta dall’Alberghiero di Forlimpopoli nel settore dell’enogastronomia lo scorso anno in Sicilia. «Il contest, riservato agli allievi eccellenti del quarto anno, rientra nel programma per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito – spiega Mariella Pieri, dirigente scolastica – e premia i migliori studenti italiani nelle tre diverse articolazioni (enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica), rappresentando un momento di verifica delle conoscenze, abilità, e dei livelli professionali acquisiti a scuola da studentesse e studenti, nonché una preziosa occasione di socializzazione e di scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse. In più, la manifestazione rappresenta anche un’opportunità unica per promuovere le eccellenze dei diversi territori della nostra Penisola, con particolare riferimento alle specificità enogastronomiche, culturali e ai talenti delle nostre écoles hôtelières». Insomma, dopo 26 anni, l’istituto “Pellegrino Artusi” torna ad ospitare la fase finale della gara nazionale. “Da mesi ci stiamo preparando a questa grande manifestazione che accenderà i riflettori nazionali su Forlimpopoli, patria di Pellegrino Artusi e padre della cucina italiana, e sul suo fiore all’occhiello, il nostro Istituto alberghiero a lui dedicato, il che ci rende ancora più consapevoli dell’enorme portata di questo appuntamento, espressione delle eccellenze nazionali del comparto dell’ospitalità», conclude la dirigente scolastica. Sono 28 gli istituti Alberghieri partecipanti e provenienti da tutte le regioni italiane, con una folta rappresentanza dal Nord Italia. Nel corso delle tre giornate di gara, gli studenti si cimenteranno in una serie di prove teorico-progettuali e pratiche declinate nei tre diversi indirizzi. Per i concorrenti del settore enogastronomia si tratterà di elaborare un menù di tre portate nutrizionalmente equilibrato, all’insegna della sostenibilità e stagionalità nell’ottica della valorizzazione dei prodotti tipici della regione di appartenenza; per la sezione di sala e vendita i candidati dovranno progettare un evento che rispetti la sostenibilità e l’innovazione mentre per la gara di accoglienza turistica i ragazzi dovranno predisporre un preventivo per la vendita di un pacchetto alberghiero. Sarà poi una giuria di esperti a decretare i vincitori, che potranno aggiudicarsi uno stage formativo di una settimana ad Alma.