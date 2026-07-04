Forlimpopoli, Festa Artusiana: il programma di domenica 5 luglio

Forlimpopoli si appresta a vivere l’ultimo giorno della Festa Artusiana 2026, un’edizione che anche quest’anno ha trasformato il centro storico in un grande spazio di incontro, convivialità e partecipazione, nel segno di Pellegrino Artusi e della sua eredità culturale ed enogastronomica.
Anche per questa simbolica XXX edizione la città ha accolto nei nove giorni di festa tantissimi visitatori, animando piazze, corti e vie del centro con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla cultura del cibo, allo spettacolo e alla musica, confermando la Festa Artusiana come uno degli eventi più rappresentativi del territorio.