Forlimpopoli, Festa Artusiana: il programma di domenica 5 luglio

Anche per questa simbolica XXX edizione la città ha accolto nei nove giorni di festa tantissimi visitatori, animando piazze, corti e vie del centro con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla cultura del cibo, allo spettacolo e alla musica, confermando la Festa Artusiana come uno degli eventi più rappresentativi del territorio.

Forlimpopoli si appresta a vivere l’ultimo giorno della Festa Artusiana 2026 , un’edizione che anche quest’anno ha trasformato il centro storico in un grande spazio di incontro, convivialità e partecipazione, nel segno di Pellegrino Artusi e della sua eredità culturale ed enogastronomica.

L’ultima giornata, in programma domenica 5 luglio, propone come sempre un ricco calendario di iniziative. Si parte alle 18.00 con un altro momento atteso della Festa Artusiana. nella Corte di Casa Artusi con il premio “Nocini a Confronto 2026”, con premiazioni e degustazioni. L’iniziata è dedicata ai nocini di produzione casalinga, una iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier sezione Romagna in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli.

Alle 18.30, sui Camminamenti della Rocca Ordelaffa, torna l’appuntamento con Calici a Corte, con la partecipazione della Fattoria Ca’Rossa. La serata prosegue alle 20 in Piazza Pompilio con lo show cooking dello chef Matteo Salbaroli, seguito alle 20.45 dallo spettacolo itinerante della Compagnia Mare – Somnus, che animerà le vie del centro storico. Alle 21, al Fossato della Rocca, spazio ancora a Nonno Banter con i tradizionali giochi di legno per grandi e piccoli.

La chiusura della manifestazione è prevista alle 21.30 presso l’Arena Verdi, con lo spettacolo “Stefano Pelloni, un ragazzo finito male”, un racconto tra burattini, narrazione orale e musica dal vivo. Con questa ultima serata, Forlimpopoli saluta un’edizione della Festa Artusiana che ha confermato ancora una volta la capacità della città di valorizzare le proprie radici culturali e gastronomiche, offrendo un’esperienza diffusa tra eventi, incontri e momenti di socialità.