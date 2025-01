Forlimpopoli, entra al supermercato e ruba cibo e superalcolici per 200 euro: scatta l’arresto

Denuncia a piede libero per “furto aggravato” per un giovane sorpreso a rubare in un altro negozio della zona commerciale di Forlimpopoli. I carabinieri, intervenuti prontamente a seguito di chiamata al 112, hanno perquisito il giovane che è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento e materiale elettronico, restituito alla parte lesa.

La seconda denuncia per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” nonché “porto di armi o strumenti atti all’offesa”, ad opera di un uomo sorpreso a cedere due dosi di cocaina ad un acquirente, poi segnalato quale assuntore alla Prefettura. L’autore dello spaccio, è stato anche trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni e, nell’abitazione, di altre dosi di sostanze stupefacenti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.