Forlimpopoli. Educazione ambientale, premiate le classi delle scuole vincitrici del concorso di Alea

Tra i circa 2mila studenti che hanno partecipato alla quarta edizione del progetto di educazione ambientale di Alea Ambiente “Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?”, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, questa mattina a essere premiati sono stati gli alunni degli istituti scolastici di Forlimpopoli, e in particolare della scuola primaria “Don Milani” (ex classe 2E) e della secondaria di primo grado “Marinelli” (ex classi 1F e 2F). Ciascuna classe è stata premiata da Simona Buda, Presidente Alea Ambiente, con un buono del valore di 300 euro per l’acquisto di materiale didattico. Tutte le informazioni sulle classi vincitrici e sui progetti presentati sono sempre consultabili sul sito www.alea-ambiente.it nella sezione “Progetti speciali > Educazione ambientale”.