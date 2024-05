Forlimpopoli, ecco la lista “La nostra città” di Raffaele Montalti

Debuttano la lista civica “La nostra città” e il candidato sindaco Raffaele Montalti che, ieri, hanno inaugurato la sede del comitato elettorale in piazza Pompilio a Forlimpopoli. Come noto il gruppo nasce dall’esperienza del laboratorio di “Officina Politica” che in questi mesi si è messo in ascolto delle varie realtà del territorio e ha dialogato con le persone che non si riconoscono più nell’attuale amministrazione comunale rappresentata dalla sindaca Milena Garavini e nelle forze politiche di centrosinistra che la sostengono.

Il candidato Raffaele Montalti, classe 1965, si presenta come civico ma è anche responsabile del settore Edilizia privata, territorio e ambiente del Comune di Forlimpopoli. La civica “La nostra città” è in fase di composizione, mancano alcuni ritocchi ma tra i candidati ci sono sicuramente Lucia Valentini, Matteo Troiano, Elisa Dominici e Claudio Campri (ex comandante dei vigili prima che Forlimpopoli entrasse a far parte dell’Unione). Tra i punti del programma oltre a scuola, politiche giovanili, sport, cultura ambiente e territori, il volontariato e la casa delle associazioni anche il tema della sicurezza.

