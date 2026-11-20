Una tombola digitale e squadre in un clic: a Forlimpopoli nasce “Estrai!”

L’app ideata da Matteo Beneggi, in arte Mago Benny Boy, mette insieme sorteggi, giochi e divisione dei partecipanti. Pensata per famiglie, scuole e sport.

Una tombola in famiglia, un sorteggio in classe o la formazione delle squadre per un allenamento. Basta un clic per organizzare tutto. Si chiama “Estrai! con Mago Benny Boy” la nuova app ideata a Forlimpopoli da Matteo Beneggi, artista che da oltre vent’anni lavora con bambini e famiglie attraverso spettacoli e animazione.

L’idea nasce dall’esperienza sul campo e dalla volontà di trasformare le situazioni quotidiane di gioco e organizzazione in uno strumento digitale semplice, immediato e alla portata di tutti. L’app, disponibile per iPhone, raccoglie in un’unica piattaforma funzioni di estrazione e composizione dei gruppi, evitando foglietti, conteggi manuali e complicazioni.

In vista delle festività natalizie, “Estrai!“ mette a disposizione gratuitamente una cartella Tombola personale interattiva. Con la versione Pro, acquistabile una sola volta senza abbonamento, si possono estrarre i numeri da 1 a 90, consultare il tabellone e generare cartelle e schede in formato Pdf, rendendo più semplice organizzare le tradizionali partite delle feste.

L’utilizzo, però, non si limita alle serate natalizie. Insegnanti ed educatori possono sorteggiare nomi e creare gruppi per le attività scolastiche, allenatori e associazioni dividere i partecipanti in squadre, mentre animatori e organizzatori possono utilizzarla per feste, laboratori e giochi.

La versione gratuita consente di inserire fino a cinque partecipanti, mentre Pro sblocca nomi illimitati e tutte le funzionalità avanzate. L’app funziona anche senza connessione Internet, non richiede registrazione e non contiene pubblicità.

Un progetto nato in Romagna che punta a mettere la tecnologia al servizio della socialità, senza sostituire il divertimento, ma rendendo più facile il momento in cui si comincia a giocare.