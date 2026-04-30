Forlimpopoli, dopo 50 anni Giuseppe ha chiuso il suo banco di fiori al mercato

Un pezzo di storia di Forlimpopoli che chiude dopo 50 anni. Un momento semplice ma carico di significato quello che si è svolto giovedì mattina al mercato di Forlimpopoli, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a Giuseppe Novaga, storico ambulante di fiori recisi, che dopo 50 anni di attività ha deciso di concludere la sua presenza al mercato cittadino.

Alla presenza della sindaca Milena Garavini, è stata consegnata una pergamena di ringraziamento per un impegno lungo mezzo secolo, svolto con “professionalità, dedizione e cortesia”, diventando negli anni un punto di riferimento per intere generazioni di forlimpopolesi.

Con i suoi fiori, Novaga ha accompagnato momenti importanti della vita di tante persone, contribuendo a portare colore, bellezza e relazioni all’interno della comunità. La sua attività prosegue comunque attraverso l’azienda agricola di famiglia, oggi portata avanti dal figlio. Un saluto carico di emozione, che testimonia il valore del lavoro, della tradizione e del legame profondo tra le attività storiche e la vita della città.