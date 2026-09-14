Forlimpopoli, deve scontare quasi 5 anni di carcere: 31enne rintracciato e arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Forlimpopoli, hanno eseguito un provvedimento detentivo, disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, procedendo all’arresto di un 31ennne. L’uomo, rintracciato a Forlimpopoli dove da tempo risiede, deve scontare un cumulo pena residuo (al netto di periodi già scontati in custodia cautelare) di 4 anni, 8 mesi e 8 giorni di reclusione oltre al pagamento della multa di 1.293 euro, per quattro condanne inflitte dal Tribunale di Forlì ed una dal Tribunale di Ravenna, per una serie di reati – minaccia, lesioni personali aggravate, rapina, furto, furto aggravato e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – commessi, nei territori di Forlimpopoli, Forlì e Faenza, tra maggio 2019 e gennaio 2025.

Al termine delle procedure il 31enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.