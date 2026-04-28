Forlimpopoli, deve scontare oltre due anni di carcere per rapina: 25enne rintracciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Meldola hanno eseguito un ordine per la carcerazione, recentemente emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, nei confronti di un 25enne ucraino.

Il giovane, residente nel bolognese e rintracciato in un’abitazione di Forlimpopoli, deve scontare una pena di due anni e due mesi di reclusione nonché il pagamento di una multa di 700 euro, poiché ritenuto colpevole a seguito di condanna definitiva inflitta dal Tribunale Ordinario di Mantova - di “tentata rapina aggravata”, commessa il 16 aprile 2019 a Curtatone. Il 25enne, al termine delle formalità di rito connesse con la corretta identificazione e le procedure di arresto, è stato condotto presso il carcere di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sconterà la pena inflitta.