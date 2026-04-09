Forlimpopoli, Cooking Quiz: l’Istituto Alberghiero “Artusi” alla finale di Parma

L’Istituto Alberghiero “Artusi” di Forlimpopoli brilla al Cooking Quiz e conquista la finale Internazionale di Parma. Gli studenti e le studentesse dell’IIS “Artusi” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto.

La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alle masterclass firmate Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e F.I.C. Federazione Italiana Cuochi.

Al termine della tappa, le classi 3D e 4F ind. Enogastronomia hanno conquistato il pass per la finalissima, in programma il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini. La scelta di Parma, prima città italiana riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, come sede della finalissima offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire le sei filiere d’eccellenza del territorio nel cuore del made in Italy agroalimentare: il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, la pasta, il pomodoro, le conserve ittiche e la trasformazione del latte.