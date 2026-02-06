Forlimpopoli, controllo di vicinato, firmato il protocollo: “La sicurezza è partecipazione e senso di comunità”

È stato siglato giovedì 5 febbraio, nella sede della Prefettura di Forlì-Cesena, il Protocollo d’intesa per l’istituzione del progetto “Controllo di Vicinato”. L’accordo è stato firmato dal viceprefetto vicario Fabio De Fanti e dalla sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, segnando un importante passo avanti nelle politiche di prevenzione e sicurezza partecipata sul territorio comunale.

Il protocollo si fonda sul principio che la sicurezza rappresenta una condizione essenziale per il pieno esercizio delle libertà civili e un fattore determinante per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali. Attraverso questo accordo i cittadini si impegnano, insieme all’Amministrazione comunale, ad offrire un contributo concreto all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, in modo da accrescere la consapevolezza dei cittadini e promuovere un modello di sicurezza partecipata basato sulla solidarietà e sull’attenzione reciproca.

Il modello organizzativo del progetto prevede l’adesione volontaria dei cittadini ai Gruppi di Controllo di Vicinato, chiamati a svolgere una attività di osservazione rispetto a fatti o circostanze ritenute sospette nell’area di residenza. L’osservazione, è specificato, non comprende attività di pattugliamento del territorio fatte dai cittadini. Chi prende parte al progetto, infatti, deve semplicemente segnalare situazioni di interesse attraverso il coordinatore del gruppo, che provvederà a contattare il numero unico di emergenza 112 o a interfacciarsi con la Polizia locale, evitando comportamenti imprudenti che possano generare situazioni di rischio.

Il Comune di Forlimpopoli si impegna a promuovere il progetto sul territorio, a installare un’apposita cartellonistica stradale conforme al Codice della Strada e a individuare, tramite la Polizia locale, i coordinatori dei gruppi, che saranno il riferimento per conto dei quartieri e manterranno un costante rapporto con le istituzioni. A breve, inoltre, prenderanno avvio specifici incontri informativi con i Consigli di zona, finalizzati a illustrare il funzionamento del progetto e favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La Prefettura, dal canto suo, sosterrà l’iniziativa coordinando l’attività delle Forze di polizia, che collaboreranno con la Polizia locale fornendo ai residenti indicazioni utili per la prevenzione dei reati più diffusi. L’efficacia del protocollo e del progetto verrà sottoposta a valutazione ogni sei mesi.

“Con la firma di questo protocollo facciamo un passo importante verso una sicurezza che non è solo sorveglianza, ma partecipazione attiva e senso di comunità – dichiara la sindaca Milena Garavini –. Vogliamo recuperare quelle regole di buon vicinato che rendono i nostri quartieri più vivi e protetti, dove i cittadini non si sentono soli ma diventano parte integrante di una rete di attenzione sociale a supporto delle Forze dell’ordine. È fondamentale ribadire che ai cittadini non è chiesto di fare ronde o interventi diretti, ma di essere occhi vigili e consapevoli sul territorio, collaborando con le istituzioni per migliorare la vivibilità di Forlimpopoli”.