Forlimpopoli, confermata la “Giornata del Ragazzo” al Luna Park per Segavecchia 2026

A Forlimpopoli in occasione della Segavecchia 2026, in programma dal 7 al 15 marzo, viene confermato uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie: la Giornata del Ragazzo e della Ragazza al Luna Park, realizzata grazie alla collaborazione tra Ente Folkloristico e Culturale forlimpopolese, Gestori delle attrazioni e Comune di Forlimpopoli.

L’iniziativa offre a bambini e ragazzi frequentanti le scuole di Forlimpopoli e Bertinoro (dal nido alle secondarie di primo grado) l’opportunità di ricevere biglietti gratuiti o a prezzi agevolati, valorizzando al tempo stesso lo spirito di condivisione e partecipazione che da sempre caratterizza lo storico Carnevale cittadino.

Quest’anno le Giornate del ragazzo e della ragazza saranno: lunedì 9 marzo, martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo 2026, durante le quali sarà possibile utilizzare le cartelle-biglietti nelle attrazioni corrispondenti messe a disposizione dai giostrai.

La distribuzione delle cartelle-biglietti avverrà, come di consueto, a Forlimpopoli presso la Sala Consiliare in Piazza Fratti, nei seguenti orari:

Sabato 28 febbraio, dalle ore 15:00 alle 18:00

Domenica 1 marzo, dalle ore 9:30 alle 12:00

Ogni bambino potrà ritirare una sola cartella e potrà contribuire, con un’offerta libera, al parziale recupero dei costi organizzativi della manifestazione.

È possibile ritirare anche per conto di altri ma si dovrà obbligatoriamente presentare la lettera consegnata ai singoli studenti con indicato il nome del bambino/ragazzo e la firma del genitore che delega.