Forlimpopoli, Casa della Comunità: ecco il Punto Unico di Accesso

Il PUA (Punto Unico di Accesso ai servizi sociosanitari) è un nuovo servizio, rivolto in particolare alle persone di età pari o superiori a 65 anni che richiedono sia interventi sanitari che azioni di “protezione sociale”, al primo accesso, e non già in carico alla rete dei servizi sociosanitari. Ha sede presso i locali del servizio sociale, nella Casa di Comunità di Forlimpopoli di cui costituisce parte integrante.Il cittadino potrà rivolgersi allo Sportello sociale - PUA dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, ed il martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17 (tel 0543-749233). Nel caso l’operatore ravvisi una esigenza di natura sociosanitaria relativa ad una persona anziana, verrà attivata una équipe integrata PUA (un assistente sociale dell’ente locale e un infermiere dell’Ausl), che ricontatterà la persona, o il suo caregiver, per approfondire, orientare e, dove necessario, valutarne i bisogni, attivando il percorso più appropriato.

Presentati oggi, alla Casa di Comunità di Forlimpopoli, il Punto Unico di Accesso ai servizi sociosanitari (PUA) e l’Open day per la cittadinanza, che si terrà il 6 e 7 marzo.

“La funzione dell’équipe integrata – spiegano gli operatori - è proprio quella di orientare, nel più breve tempo possibile, i cittadini e i familiari/caregiver sui diversi percorsi assistenziali, sulle prestazioni sociosanitarie possibili e sulle modalità di accesso ai servizi, oltre a facilitare il percorso di presa in carico, attraverso una prima valutazione dei bisogni integrata (sociale e sanitaria), individuando le soluzioni più adeguate. L’équipe PUA può essere attivata anche dai professionisti, e dai diversi punti della rete, (medici di medicina generale e professionisti del territorio, centrale operativa territoriale, etc) qualora ne ravvisino la necessità”.

“L’apertura del PUA nella Casa di Comunità di Forlimpopoli – spiega il dottor Francesco Sintoni - fa riferimento ad un modello hub and spoke, che andrà a coprire tutto il territorio distrettuale, rappresentando una risposta per tutti i cittadini del territorio. Il modello organizzativo prevede infatti un PUA - hub di riferimento a Forlì e diversi PUA – spoke, coordinati con il principale, ma dislocati territorialmente nelle diverse case di comunità, per rispondere alle esigenze specifiche del territorio ed in un ottica di maggiore prossimità.L’avvio del PUA, in concomitanza con l’Open Day della Casa della Comunità, rappresenta un valore aggiunto, perché mette insieme due aspetti fondamentali del lavoro della struttura: la prossimità ai cittadini e la prevenzione dei bisogni sociosanitari, rendendo più semplice l’accesso ai servizi e rafforzando il legame con la comunità.”

“L’attivazione del Punto Unico di Accesso rappresenta un passo concreto verso una sanità e un sistema di servizi sempre più vicini alle persone – dichiara la Sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini –. La Casa di Comunità si conferma un presidio fondamentale per il nostro territorio: un luogo di ascolto, orientamento e presa in carico, capace di rispondere in modo integrato ai bisogni delle famiglie, in particolare delle persone anziane e più fragili. L’Open Day sarà un’importante occasione per far conoscere ai cittadini le opportunità presenti e rafforzare il legame tra istituzioni, professionisti e comunità”.