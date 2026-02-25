Forlimpopoli, Casa della Comunità: ecco il Punto Unico di Accesso

Presentati oggi, alla Casa di Comunità di Forlimpopoli, il Punto Unico di Accesso ai servizi sociosanitari (PUA) e l’Open day per la cittadinanza, che si terrà il 6 e 7 marzo.
Il PUA (Punto Unico di Accesso ai servizi sociosanitari) è un nuovo servizio, rivolto in particolare alle persone di età pari o superiori a 65 anni che richiedono sia interventi sanitari che azioni di “protezione sociale”, al primo accesso, e non già in carico alla rete dei servizi sociosanitari. Ha sede presso i locali del servizio sociale, nella Casa di Comunità di Forlimpopoli di cui costituisce parte integrante.Il cittadino potrà rivolgersi allo Sportello sociale - PUA dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, ed il martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17 (tel 0543-749233). Nel caso l’operatore ravvisi una esigenza di natura sociosanitaria relativa ad una persona anziana, verrà attivata una équipe integrata PUA (un assistente sociale dell’ente locale e un infermiere dell’Ausl), che ricontatterà la persona, o il suo caregiver, per approfondire, orientare e, dove necessario, valutarne i bisogni, attivando il percorso più appropriato.