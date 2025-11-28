Forlimpopoli, Casa Artusi protagonista a Jakarta: l’Indonesia alla scoperta della cucina romagnola

Casa Artusi è protagonista in Indonesia della decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ogni anno celebra l’eccellenza gastronomica italiana attraverso eventi organizzati da Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e ICE nel mondo.

Per questa edizione dedicata al tema “La cucina italiana tra salute, cultura e innovazione”, l’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta – principale promotore delle attività – ha incaricato Casa Artusi di rappresentare al meglio la cucina domestica italiana e il pensiero artusiano, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’ICE. Gli eventi si sono svolti presso Modena Culinaria, partner dell’IIC per la realizzazione delle iniziative.

La missione ha visto impegnati nel Sud-Est Asiatico Matteo Milandri, responsabile della Scuola di Cucina Casa Artusi, che ha condotto laboratori pratici e una cena esclusiva presso la residenza dell’Ambasciatore, e Mattia Fiandaca, gastronomo e responsabile dei progetti culturali della Fondazione, relatore di una conferenza dedicata ai mercati rionali italiani.

Dal 25 al 28 novembre, circa un centinaio di partecipanti indonesiani hanno preso parte agli appuntamenti artusiani organizzati dall’Istituto Italiano di Cultura e ospitati negli spazi di Modena Culinaria, pensati per raccontare la cucina italiana come luogo di cultura, identità e benessere.

“Il lascito di Artusi e la sua diffusione – dichiara Andrea Segrè, presidente di Casa Artusi – è fondamentale per due motivi: Pellegrino Artusi è ambasciatore di quella cucina italiana che ci ha resi famosi in tutto il mondo e il suo manuale dedicato alla cucina domestica è un modernissimo strumento per aiutare chiunque a portare a tavola qualità, salute, convivialità e soprattutto non spreco”.