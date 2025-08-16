Forlimpopoli, caos sul treno: arrivano i Carabinieri e denunciano tre giovanissimi

Caos sul treno e arrivano i Carabinieri. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola hanno denunciato tre giovanissimi stranieri per “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità in concorso, rifiuto di indicazione sulla propria identità personale”. I tre ragazzi, all’interno di un convoglio ferroviario in transito nella stazione di Forlimpopoli, creavano ritardi e disagio alla circolazione ferroviaria. A seguito di ulteriori accertamenti, uno di loro è risultato anche irregolare sul territorio nazionale.