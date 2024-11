Forlimpopoli, campioni della crescita: premio alla “Angelini”

La ditta “Angelini srl” di Forlimpopoli, specializzata in impiantistica elettrica, idraulica, industriale, è stata inserita fra i “Campioni della crescita 2025”, il prestigioso sigillo promosso dall’Istituto tedesco qualità e finanza e Repubblica Affari&Finanza, che valorizza le 800 imprese italiane che hanno registrato il massimo tasso di espansione nell’ultimo triennio, dimostrando forte capacità di stringere nuove partnership commerciali e di distinguersi sul mercato.

«Questo riconoscimento – commenta Mattia Angelini, uno dei titolari – non è solo una gratificazione per l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo triennio, ma rappresenta anche uno forte stimolo per procedere nella direzione dello sviluppo aziendale per i prossimi anni, certi che i valori fondanti del nostro agire (correttezza commerciale, trasparenza, professionalità e costante ricerca di innovazione) sono i pilastri per continuare con successo la nostra storia imprenditoriale, avviata oltre 60 anni fa».

La storia di “Elettromeccanica Angelini” affonda le proprie radici nel lontano 1961, quando cominciò ad occuparsi di impianti elettrici civili e industriali. Fin dalla nascita Ulisse Angelini, fondatore dell’azienda, ha messo a frutto le proprie notevoli capacità tecniche in elettromeccanica industriale, motori a corrente continua, saldatrici e generatori di corrente, ricoprendo da 40 anni il ruolo di riparatore autorizzato Mosa. Dal 1981 “Elettromeccanica Angelini” ha esteso il proprio raggio d’azione anche al comparto della pubblica illuminazione e dal 2007 si occupa di energie rinnovabili con un ufficio tecnico interno. Infine, negli ultimi anni l’azienda si è specializzata anche nell’impiantistica termoidraulica, con un valore aggiunto strategico: offrire un unico referente responsabile di tutta l’impiantistica in cantiere sia in ambito industriale che civile.

Il sigillo “Campioni della crescita 2025” è rivolto alle imprese che, nel corso del triennio 2020-2023, hanno registrato la crescita di fatturato più significativa: per essere inserite in questo ranking, le aziende sono state selezionate in considerazione di una serie di criteri rigorosi. Sono state tenute a fornire i bilanci aziendali, per attestare la solidità e il progresso economico raggiunto.

L’Istituto tedesco qualità e finanza, attivo in Italia dal 2013, è leader europeo dei test e dei sigilli di qualità con una mission molto significativa, quella di rendere più trasparenti e competitivi i mercati: è composto da un team di ricercatori e di partner qualificati, al fine di realizzare classifiche con i più alti standard scientifici. Le 800 imprese che hanno ottenuto questo riconoscimento sono state oggetto di un ampio “speciale” pubblicato l’11 novembre su La Repubblica Affari & Finanza e sul portale repubblica.it.