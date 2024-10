Forlimpopoli, calcinacci in un’aula della scuola media, l’assessora precisa: “La sede è sicura, solo un problema all’intonaco”

L’assessora alle Politiche educative e per la prima infanzia Carlotta Artusi fa il punto della situazione dopo una caduta di calcinacci avvenuta nei giorni scorsi in un’aula dell’istituto Marinelli. “In merito a quanto accaduto la scorsa settimana nella sede delle scuole medie Marinelli – dichiara l’assessora - ci teniamo a rassicurare studenti, genitori e docenti circa la sicurezza della struttura: dopo gli opportuni controlli, infatti, si è potuto constatare come la problematica sia stata causata da una scorretta realizzazione dell’intonaco su una trave in calcestruzzo. Tale specifica situazione era presente solo nell’aula in oggetto e nello stanzino dei collaboratori scolastici. Dopo il dovuto sopralluogo si è intervenuti a sanare la situazione e a ripristinare le condizioni per l’utilizzo degli ambienti, eliminando tutto il tratto dell’intonaco sulla trave (anche la parte non ammalorata) e ritinteggiando”.

“Ci preme sottolineare – prosegue l’assessora - che, sia a inizio anno che dopo la situazione di emergenza causata dalle forti piogge del 18-19 settembre, tutti gli edifici scolastici sono stati oggetto di più sopralluoghi da parte di tecnici ed operai del Comune, i quali non hanno in nessun caso riscontrato situazioni di pericolo; siamo perciò certi nel dire che tale problema non poteva essere riscontrato prima perché non era legato a problemi di infiltrazioni e non erano visibili danni.

Come assessore alla Scuola ci tengo a sottolineare come la sicurezza e la tranquillità degli studenti a scuola siano per me e per l’Amministrazione tutta una priorità cui ho dato personalmente seguito partecipando ad ogni sopralluogo ed interfacciandomi direttamente con genitori ed insegnanti che chiedevano spiegazioni.

“Ricordo inoltre – conclude Carlotta Artusi - che da giugno di questo anno sono iniziati i lavori per la demolizione e ricostruzione dell’ala della mensa (finanziati dal PNRR), finalizzati ad ottenere spazi più ampi e più sicuri che arricchiranno, dal prossimo anno, la nostra scuola.