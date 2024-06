Forlimpopoli, Brn Village: in un anno oltre 200mila visitatori

Oltre 200mila visitatori in un anno, il Brn Village festeggia il primo compleanno con un weekend di eventi, da domani a domenica, per dar vita a una grande festa. Nel corso di questo primo anno sono diversi i personaggi autorevoli che hanno fatto visita al villaggio, come il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e personaggi illustri del mondo dello sport come Francesco Moser.

«Siamo felici di aver raggiunto questo primo importante traguardo – commenta Marco Bernardi, Ceo di Brn Bike Parts insieme al fratello Gianluca - e di festeggiarlo insieme a tutti coloro che rendono ogni giorno il Brn Village un luogo unico e speciale in Italia, in cui è bello vedere tante persone dedicare tempo alle loro passioni più grandi, alla bicicletta, agli amici e alla famiglia».

Gli oltre 200mila visitatori dall’apertura ad oggi hanno reso questo primo anno di Brn Village un anno davvero speciale, in cui la promozione di una nuova idea di mobilità sostenibile e di stili di vita più salutari ha avuto un ruolo di assoluta importanza.

«Abbiamo attivato diversi percorsi didattici dedicati al mondo della scuola, coinvolgendo oltre 5.000 studenti di ogni fascia di età, dalle scuole primarie alle superiori del nostro territorio - affermano gli ideatori del Village Brn - con progetti legati all’educazione fisica, all’educazione stradale e all’educazione alimentare. Progetti e iniziative su cui è nostra intenzione continuare a lavorare e investire nei mesi a venire, per non venire meno alla nostra missione, che è quella di promuovere, sostenere ed incoraggiare l’uso della bicicletta nel segno dello sport e della salute».

Oltre all’aspetto educativo, il Brn Village è stato un grande contenitore di eventi, anche grazie al supporto del Brn Bike Café & Restaurant, posizionato all’ingresso del parco, in cui sono stati organizzati concerti, conferenze, presentazioni di libri, cene tematiche, corsi di formazione e tanto altro. «Per il nostro primo compleanno abbiamo cercato di riassumere tutte queste anime in un grande momento di festa - proseguono i titolari - tre giorni di sport, musica e divertimento in cui ospiteremo gli atleti della Nazionale Italiana BMX, che coinvolgeranno tutti i partecipanti in un vero e proprio camp gratuito per avvicinare i ragazzi al mondo di questa specifica disciplina ciclistica. Mentre nel pomeriggio di sabato, si terrà l’inaugurazione del gonfiabile Airbag Jump che, con le sue dimensioni generose fra le più grandi in Italia (8 x 12 metri x 2 metri di altezza) farà divertire tutti i ragazzi che vorranno mettersi alla prova con salti, evoluzioni e... adrenalina pura! E poi tanta, tanta musica per tre giorni.