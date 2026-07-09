Forlimpopoli, boom di iscritti all’Artusi: tre sezioni all’ex Asilo Rosetti

L’Istituto superiore “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli continua a crescere e, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, traslocherà parzialmente nei locali dell’ex Asilo Rosetti, dove verranno ospitate tre sezioni. La richiesta di nuovi spazi si è resa necessaria a causa del considerevole aumento delle iscrizioni registrato sia per l’indirizzo Alberghiero sia per quello delle Scienze Umane, che ha reso insufficienti le aule attualmente disponibili nei due plessi storici del territorio.

L’individuazione della nuova sede è il frutto di un lavoro sinergico tra l’Amministrazione comunale, la Provincia di Forlì-Cesena e la dirigenza scolastica. La sindaca Milena Garavini ha spiegato che i sopralluoghi tecnici hanno confermato l’idoneità dei locali dell’ex asilo. Nelle prossime settimane verranno eseguiti alcuni rapidi interventi di adeguamento per garantire l’avvio regolare delle lezioni. La struttura, situata in una posizione centrale e strategica, si trova sullo stesso asse viario degli altri plessi ed è ben collegata ai servizi di trasporto. Per l’aula studio attualmente ospitata all’interno del Rosetti, il Comune sta già valutando una sistemazione alternativa.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Provincia, Enzo Lattuca, che ha sottolineato come il boom di iscritti sia la conferma della qualità dell’offerta formativa dell’Artusi. Lattuca ha ribadito l’impegno dell’ente nel dare risposte concrete sul piano dell’edilizia scolastica, un’operazione analoga a quella già avviata a Cesenatico per investire sul benessere di studenti e docenti.

Un ringraziamento corale alle istituzioni è arrivato infine dalla dirigente scolastica Mariella Pieri, la quale ha evidenziato come la fiducia dimostrata dalle famiglie sia uno stimolo a fare sempre meglio, e che la disponibilità di questi nuovi spazi funzionali permetterà alla comunità scolastica di affrontare il prossimo anno nelle migliori condizioni possibili.