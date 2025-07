Forlimpopoli, assegnati i premi Marietta ai cuochi dilettanti

E’ Luisa Peduli la vincitrice del Premio Marietta 2025. Ha conquistato la giuria con la ricetta del Raviolo Girasole, una creazione che ha saputo coniugare raffinatezza estetica, equilibrio di sapori e coerenza con la filosofia artusiana. Un mix di qualità che si sposa perfettamente con lo spirito della manifestazione dedicata a Pellegrino Artusi. La vincitrice per aver deliziato i palati della giura ha conquistato anche il premio in denaro di mille euro offerto da Spazio Conad Forlimpopoli, sponsor ufficiale dell’iniziativa.

Si è svolta domenica sera la cerimonia di conferimento del Premio Marietta 2025, il riconoscimento riservato a cuoche e cuochi non professionisti che celebrano la cucina domestica italiana ispirata ai principi di Pellegrino Artusi.

Il premio prende il nome da Maria “Marietta” Sabatini, storica governante di Casa Artusi originaria di Massa e Cozzile (Pistoia), figura centrale nella vita quotidiana e culinaria del celebre gastronomo. Accanto al cuoco forlimpopolese Francesco Ruffilli, Marietta fu custode e interprete della tradizione culinaria artusiana.

Promosso sin dalla prima edizione della Festa, il Premio Marietta è rivolto esclusivamente ad appassionati e amatori della cucina che non esercitano attività professionale nel settore. I partecipanti sono chiamati a ideare un primo piatto originale (a base di pasta fresca, secca o riso) realizzabile in un tempo massimo di due ore, ispirato alla cucina regionale e ai principi di stagionalità, semplicità e identità territoriale promossi da Artusi. Tutti aspetti che Luisa Peduli ha tenuto in considerazione rispettando la filosofia del grande gastronomo e realizzando un piatto dai sapori eccelenti che hanno conquistato i palati della giuria. Un buonissimo Raviolo Girasole che ha illuminato la sfida delle mariette sancendo la vittoria di Luisa Peduli.