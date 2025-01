Forlimpopoli, addio ad Andrea Gulminelli: “Difendeva gli alberi dalle motoseghe di affaristi ignoranti”

Il mondo ambientalista in lutto per la scomparsa all’età di 70 anni di Andrea Gulminelli. Nato a Fusignano, si era candidato a Forlì alle scorse elezioni comunali con Alleanza Verdi e Sinistra. L’ultimo saluto martedì mattina alle ore 10 dalla camera mortuaria di Forlimpopoli alla chiesa di San Giovanni Battista al Ronco. Gulminelli aveva lavorato per la Provincia di Ravenna come agente di Polizia provinciale, poi nel Servizio territoriale Agricoltura caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna. Sauro Turroni, consigliere federale dei Verdi, lo ha ricordato sui social: “È stato per noi un maestro, un amico, ci ha insegnato ad amare gli alberi e a difenderli dalle aggressioni delle motoseghe impugnate da affaristi e ignoranti. Ci ha raccontato storie alberi, sapeva dove si trovava ogni patriarca della Natura, ha iniziato prima di ogni altro a censirli e a promuoverne la conoscenza. A lui si deve un patrimonio di conoscenza immenso. Voglio qui ricordare un intervento che facemmo a San Lorenzo nel tentativo, riuscito, di salvare una dozzina di platani avvelenati da alcuni disgraziati che avevano praticato un foro nel tronco per inserirvi qualche veleno. Ciao Andrea, pianteremo una quercia per ricordarti”.