Forlimpopoli: accordo con Conad: Casa Artusi debutta al banco gastronomia del supermercato

È stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra Casa Artusi, attraverso la sua società benefit di marketing artusiano SmArt, e Commercianti Indipendenti Associati Conad che prevede la concessione a Conad dell’utilizzo del marchio Casa Artusi e Pellegrino Artusi per numerose attività.

Nello specifico l’accordo prevede in primis lo sviluppo di una linea gastronomica a marchio Casa Artusi distribuita presso alcuni punti vendita della catena.

Le ricette interessate da questo progetto sono state adattate alla grande distribuzione dopo un importante lavoro di selezione e studio tra la ricerca e sviluppo di Conad e Casa Artusi.

Una selezione di primi, secondi e dolci che stagionalmente si alterneranno nei banchi gastronomia e che sarà possibile riprodurre a casa inquadrando il qr code presente sul volantino.

L’organizzazione, da parte di Casa Artusi, di alcuni momenti di formazione per i dipendenti di CIA e per i punti vendita associati alla stessa dedicati all’approfondimento dei contenuti di cucina domestica, alle buone pratiche e approfondimenti su materie prime e prodotti del territorio. Individuate per clienti Cia Conad possessori di conad card, speciali offerte dedicati alla promozione e la diffusione del Manuale di Pellegrino Artusi e dei Corsi di Cucina all’uso di Pellegrino Artusi e infine la creazione di percorsi turistici legati alle terre e ai prodotti di Pellegrino Artusi.