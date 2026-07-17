Forlimpopoli, 26enne arrestato per violenza sessuale

FORLIMPOPOLI. Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Forlimpopoli, hanno arrestato un 26enne marocchino, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Corte d’Appello di Bologna. L’uomo, nel dicembre 2025 è stato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna alla pena detentiva di anni due e mesi dieci di reclusione per il reato di “violenza sessuale aggravata continuata”, commessa in provincia di Forlì nel settembre 2020. Tale condanna è divenuta definitiva il 14 luglio scorso, a seguito di Sentenza della Corte Suprema di Cassazione che ha dichiarato inammissibile l’ulteriore ricorso presentato dalla difesa.

Il 26enne, rintracciato dai carabinieri di Forlimpopoli a seguito di una serie di accertamenti, al termine delle formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.