Forlimpopoli, 25 aprile: il programma delle celebrazioni

Forlimpopoli festeggia il 79° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che si terranno nella giornata di giovedì 25 aprile per iniziativa del Comune, in collaborazione con ANPI Forlimpopoli, Associazione Mazziniana sez. Corrado Matteucci, Gruppo Alpini Forlimpopoli e Associazione Deina.

In mattinata si terranno le celebrazioni ufficiali: alle ore 8:30, in piazza Garibaldi, è previsto il ritrovo del corteo celebrativo che raggiungerà la Basilica di San Rufillo dove, alle ore 9 sarà celebrata la Santa Messa. Alle ore ci si sposterà in piazza Fratti per la deposizione di una corona d’alloro alla Lapide dei Caduti per la Resistenza e discorsi celebrativi. Infine, alle ore 10:45 a Sant’Andrea saranno deposte corone d’alloro alla Celletta di Santa Rosa, al Cippo dei Martiri e al Cippo per i caduti civili del bombardamento del 1944

A seguire, in collaborazione con ANPI Forlimpopoli, UGO Aula Studio e Consulta dei Giovani di Forlimpopoli, in Piazza Fratti verrà organizzato “Il Pranzo della Liberazione... A tavola insieme” alle ore 12:30.

I festeggiamenti proseguiranno a partire dalle ore 15, sempre in Piazza Fratti, con le esibizioni dei gruppi musicali “I Santini” e “Ponente“.