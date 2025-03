Forlimpopoli, 18enne di una baby gang coinvolto in attività di rapina e lesioni: custodia cautelare

FORLIMPOPOLI. Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri di Forlimpopoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, nei confronti di un diciottenne di nazionalità straniera, il quale risultava già detenuto presso la Casa Circondariale di Forlì per altra causa. La misura restrittiva è il risultato di approfondite indagini condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Forlimpopoli, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì. Tale attività investigativa si inserisce in un contesto più ampio, sviluppato parallelamente dalla locale Questura, che in data 21 marzo ha condotto all’arresto di nove soggetti appartenenti ad un gruppo minorile. Le indagini hanno consentito di acquisire elementi indiziari di responsabilità a carico del diciottenne in relazione ai delitti di rapina e lesioni personali aggravate, commessi nel comune di Forlimpopoli durante il mese di febbraio.

All’epoca dei fatti, il giovane era stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri di Forlimpopoli, unitamente ad altri cinque coetanei, in quanto ritenuti presunti responsabili dei reati di concorso in rapina e lesioni personali, commessi nei mesi di dicembre e gennaio scorsi.