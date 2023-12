Forlì, da Brn 40 balance bike per i bambini delle scuole dell’Infanzia

L’educazione alla mobilità sostenibile passa anche da Forlì. Questa mattina BRN Bike Parts, azienda leader in Italia nella distribuzione e produzione di accessori e componenti per bici, ha donato 40 balance bike alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia “Le Api”, “A. Manzoni”, “Pettirosso” e “Aeroplano” di Forlì.

Si tratta di biciclette colorate senza pedali, ideali per familiarizzare con le due ruote, acquisire capacità motorie fondamentali come l’equilibrio, l’agilità e la coordinazione nei movimenti attraverso il gioco e il divertimento.

L’iniziativa è stata annunciata da BRN Bike Parts in occasione dell’inaugurazione del BRN Village, il 1°Villaggio in Italia dedicato al mondo della bicicletta, avvenuta lo scorso 3 giugno a Forlimpopoli, a seguito della grave alluvione che ha colpito l’intera provincia ed in particolare la città di Forlì, come segnale di solidarietà e vicinanza alla fascia più fragile della popolazione, quella dei più piccoli, fortemente colpita dai disagi di quei giorni.

Non a caso la donazione di lunedì mattina ha interessato i piccoli alunni della scuola dell’infanzia “Le Api”, nel quartiere Romiti e quelli della “A. Manzoni” nel quartiere San Benedetto, due zone fortemente colpite dall’alluvione di maggio, oltre ai bambini delle scuole dell’infanzia “Pettirosso” e “Aeroplano” di San Martino in Villafranca.

Alla consegna presso la scuola “Le Api” hanno preso parte il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’assessore alle Politiche Educative, Paola Casara, Marco Bernardi e Filippo Leonardi di BRN, e le Dirigenti Scolastiche Daniela Bandini, Anna Starnini e Sonia Mastreleo.

“Quello di Marco e Gianluca Bernardi è un regalo che va oltre il valore economico, è un’espressione di solidarietà importante verso una comunità intera - commentano il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Paola Casara - i quartieri dei Romiti e San Benedetto sono stati particolarmente colpiti dall’alluvione. Questa donazione, dunque, assume un duplice significato: da un lato rappresenta un gesto concreto di vicinanza e sostegno a una comunità che è stata messa in ginocchio dagli eventi di maggio e sta cercando di ripartire con grande dignità, dall’altro si inserisce in un panorama più ampio di iniziative promosse da questa Amministrazione volte a stimolare l’uso della bicicletta e diffondere la cultura della mobilità sostenibile tra i più piccoli.”

“Questa donazione – commenta Marco Bernardi, Ceo di Brn Bike Parts insieme al fratello Gianluca – segue quella fatta al Comune di Cesena lo scorso settembre e rappresenta un piccolo contributo alla formazione e all’educazione di quelli che sono i cittadini di domani, che già dalla tenera età possono familiarizzare con la bici e innamorarsi di un mezzo che speriamo sarà fondamentale per le loro vite, per muoversi attraverso la città ovunque desiderino, nel rispetto della sicurezza e della propria buona salute mentale e fisica”.