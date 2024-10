Deve scontare oltre tre anni di carcere: scoperto e arrestato a Forlimpopoli

I militari della Stazione Carabinieri di Forlimpopoli, domenica scorsa, hanno dato esecuzione all’ordinanza di esecuzione per la carcerazione, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Forlì, a carico di un 38enne pregiudicato, marocchino, rintracciato nel centro cittadino. Il predetto deve scontare 3 anni e 17 giorni di reclusione nonché 600 euro di multa, per un cumulo di pene per condanne definitive per numerosi reati di “resistenza a pubblico ufficiale”, “oltraggio a pubblico ufficiale”, “minaccia aggravata”, “danneggiamento” e “furti aggravati”, commessi - tra febbraio 2016 e ottobre 2021 - in diverse località tra Forlimpopoli e Castel Bolognese. L’uomo, al termine delle attività svolte dai carabinieri della Stazione di Forlimpopoli è stato condotto presso il carcere di Forlì dove, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, sconterà la pena indicata.